Honderden protesterende boeren blokkeren snelwegen in België

In België zijn sinds gisteravond honderden boeren op de been, met talloze geblokkeerde snelwegen tot gevolg. Ongeveer 400 tractoren blokkeren in Wallonië de E411 en E42 tussen Namen en Weyler bij het knooppunt Daussoulx. Ook vandaag wordt grote verkeershinder verwacht.

Ook op andere plekken in Wallonië werden veel wegen geblokkeerd, zoals op de snelweg E19 van Nijvel richting Brussel en op de Brusselse ring bij Halle zou de weg bezet zijn door boeren en hun tractoren. In de zuidoostelijke provincie Luxemburg was een colonne tractoren aanwezig op de N4 richting Namen, waardoor de rijbaan werd afgesloten. De boeren zouden aanvankelijk na de ochtendspits weer gaan, maar ze maken de weg voorlopig nog niet vrij. Ze willen doorgaan tot de politiek hen tegemoetkomt en willen nu in ieder geval tot na de avondspits blijven, laten ze weten. "De duur van de actie hangt af van de politieke beslissingen en er is nog niets aangekondigd", zegt de voorman van de jonge Waalse boeren van de Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA). Lees ook: Frankrijk zet zich schrap voor boerenprotesten, 15.000 agenten op de been Na boerenprotesten in Duitsland en Frankrijk voeren nu ook de Belgische boeren actie tegen het beleid van hun regering. In Wallonië willen de boeren een week lang wegen gaan blokkeren, om burgers bewust te maken van de problemen waarmee de sector worstelt. In Vlaanderen zijn er vooralsnog geen grote acties gepland. Gebruik jij de RTL Nieuws-app al? Ja? Daar zijn we blij mee!

