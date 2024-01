Iran ontkent betrokkenheid bij fatale droneaanval op VS-basis in Jordanië

Het is de eerste keer sinds het begin van de oorlog in Gaza dat Amerikaanse troepen door vijandelijk vuur in het Midden-Oosten zijn gedood.

Een anonieme official liet gisteren weten dat de drone insloeg bij de slaapvertrekken op de basis. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN vond de aanval plaats op de basis Tower 22, in de uiterste noordoosthoek van Jordanië, op slechts enkele honderden meters van de grens met Syrië en hooguit enkele kilometers van de grens met Irak. Het Amerikaanse leger is al jaren aanwezig in het land als bondgenoot van Jordanië.