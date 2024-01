Marbella, mede door Nederlanders, hét centrum voor grote drugsbendes

Misdaadjournalist Andros Lazano schreef over de situatie in en om Marbella het boek 'Costo'. Door de komst van de georganiseerde drugsbendes is zelfs de onderwereld veranderd, vertelt hij: "Er bestaat geen ander soort criminaliteit dan drugscriminaliteit meer rond Marbella. Zelfs al je denkt een groepje autodieven te hebben gevonden, blijken die de wagens te stelen in opdracht van de drugscriminelen."

Kennis uit het verleden

De bendes allemaal oprollen, is volgens Lazano onbegonnen werk. "Ik heb het idee dat de politie vrij goed in beeld heeft, wie er in Marbella opereren. Wat daarbij helpt is dat bij de Spaanse politie nog veel kennis bestaat uit de tijd van de aanslagen door terreurbeweging ETA, over hoe je zulke complexe organisaties met internationale contacten kunt volgen. Als ze de bendes eenmaal in beeld hebben, stelt de politie zich als eerste tot doel de bendes niet te sterk te laten groeien."