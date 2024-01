Israël uitsluiten van songfestival? Ruim de helft is vóór

‘Israël is te ver gegaan’

Ook in Nederland is een grote groep mensen voor het weren van Israël. "Ruim de helft van de deelnemers zegt: Israël is veel te ver gegaan in zijn reactie op de terreur van Hamas,” zegt RTL-opiniepeiler Gijs Rademaker. “Ze vinden: er vallen zoveel onschuldige burgerslachtoffers, er lijden zoveel mensen, dat een signaal nodig is. Anderen benoemen ook dat het de sfeer van het festival zal gaan raken – en de puntentoekenning.”