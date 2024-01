Lauren (28) overleden: 'Als je leven geen geschenk meer is, mag je het teruggeven'

Lauren had de multisysteemziekte ME en lag voornamelijk in bed. De ziekte is progressief en ze was uitbehandeld. Daarom koos ze voor euthanasie. "Dan heb ik eindelijk rust", zei ze in het zondaginterview dat RTL Nieuws op 31 december publiceerde. Lees dat hier terug.

In het interview vertelde ze uitgebreid over haar ziekte, ook om meer begrip te creëren. Ze vertelde hoe het haar sloopte. Alsof je met de ergste griep van je leven een marathon moet rennen, nadat je ook nog van de trap bent gevallen, zei ze.