Apple buigt voor EU en komt met flinke aanpassingen

De veranderingen worden bij een update in maart doorgevoerd in de 27 EU-lidstaten. Zo wordt het mogelijk voor ontwikkelaars om alternatieven voor de App Store te ontwikkelen. Ook krijgen gebruikers van Apples iPhones, iPads en Mac-pc's en -laptops de mogelijkheid om een voorkeur voor een webbrowser te geven. Voorheen stond Apples webbrowser Safari standaard op apparaten ingesteld.

Eisen van Europese Unie aan Apple

"De wijzigingen die we vandaag aankondigen, voldoen aan de eisen van de DMA in de Europese Unie en helpen gebruikers in de EU te beschermen tegen de onvermijdelijke toename van privacy- en beveiligingsrisico's die deze verordening met zich meebrengt", meldt Apple op zijn website. "Onze prioriteit blijft het creëren van de best mogelijke, veiligste ervaring voor onze gebruikers in de EU en de rest van de wereld."