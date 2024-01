Supermarkt gooit twee zeecontainers vol eten weg na stroomstoring

Het gaat om de Jumbo aan de Fenikshof in Nijmegen. Volgens regionale media viel de stroom vannacht uit, en daarmee ook de koeling en vriezers. Vanochtend plaatste de winkel een bericht op zijn Facebookpagina dat het voorlopig niet mogelijk is om verse - en koelproducten te kopen.

Twee zeecontainers met verse producten weggegooid

Er werden twee enorme zeecontainers geplaatst waar medewerkers van de supermarkt al het eten in weggooiden, schrijft Omroep Gelderland. Om hoeveel producten het precies gaat is niet bekend, maar op beelden is te zien dat de containers flink vol zitten met diepvriespizza's, vlees, kaas, frietjes en allerlei andere verse producten.