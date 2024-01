Conciërge heeft seks met minderjarige kwetsbare leerling: 2,5 jaar cel

Uiteindelijk leidde het contact tot seksuele handelingen onderweg in de auto en bij de conciërge thuis, waar hij het slachtoffer ook gitaarles gaf. Het bleef niet bij handelingen, de man penetreerde het meisje ook meerdere keren. Het misbruik duurde bijna twee jaar.

10.000 euro schadevergoeding

In de rechtbank gaf de Helmonder het misbruik toe en toonde hij berouw. Ook werkte hij mee aan onderzoek, is hij ontslagen door de school en is hij nooit eerder veroordeeld. De rechtbank zegt dit allemaal mee te hebben genomen in de bepaling van de straf.

De rechtbank legde ook een schadevergoeding van 10.000 euro op.