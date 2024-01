Te heet bad doodde gehandicapte Zairo (14): taakstraf voor zorgverlener

Zairos lichaam was voor 52 procent bedekt met ernstige brandwonden. En toch koos K. er niet voor om 112 te bellen. "Zijn velletjes hingen overal aan zijn beentjes. Van zijn teentjes was niks over", vertelde Petra tijdens de behandeling van de zaak in haar slachtofferverklaring. "Je had verdorie 112 moeten bellen", zei ze tegen K.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft na meerdere onderzoeken bij Jack K. aangedrongen op het nemen van maatregelen, zoals het volgen van trainingen in noodsituaties. Het eerste onderzoek van de inspectie liep al voordat Zairo in het hete bad werd gezet, stelt de rechtbank vast. Met de adviezen van IGJ heeft K. niets gedaan, wat volgens de rechtbank het maximale beroepsverbod rechtvaardigt.

Pleeggezin teleurgesteld in uitspraak

Het pleeggezin van Zairo vindt de uitspraak teleurstellend, laten ze weten via Namens de Familie, onderdeel van Slachtofferhulp Nederland. "Ze vinden het bovenal belangrijk dat de verdachte nooit meer schade kan aanrichten aan kwetsbare mensen aan wie hij beroepsmatig zorg verleent", is te lezen in een verklaring. "Een beroepsverbod in combinatie met een taakstraf en een korte voorwaardelijke gevangenisstraf is onvoldoende."