Nederlandse topcrimineel, rivaal van Taghi, opgepakt in Zuid-Spanje

Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft heeft B. zich op 9 januari zelf al gemeld bij de Spaanse politie, die ook naar hem op zoek was. Inmiddels is om zijn overlevering gevraagd.

De Spaanse Nationale Politie bevestigt tegen RTL Nieuws dat eerder deze maand in totaal zes verdachten zijn gearresteerd. Er is beslag gelegd op 172 huizen die op naam stonden van B. of zijn organisatie. De huizen hebben een geschatte waarde van 50.000.000 euro. Ook heeft de Spaanse politie bankrekeningen van B. geblokkeerd waar in totaal 3 miljoen euro op stond.

Vijf jaar onderzoek

Aan de arrestaties en inbeslagnames ging vijf jaar onderzoek vooraf. Er was zoveel tijd nodig omdat B. volgens de Spaanse Nationale Politie een vernuftig netwerk had opgezet van bedrijven waarin opbrengsten van drugscriminaliteit werden verborgen. Ook gebruikte de bende methodes die de politie nog niet eerder zag. Zo liep een van de witwasroutes van B.´s bende via de Spaanse ambassade in Thailand.