Valerey (31) heeft 5 streamingsdiensten: 'Tv staat altijd aan'

Of het aantal abonnees in de toekomst zal blijven stijgen? Volgens Van Nieuwenhuijzen verwachten de streamingsdiensten zelf van niet. "Er is veel financiële stress onder de streamingsdiensten. Ze zijn bang dat de abonneeverkoop zal stagneren en kijkers door inflatie of recessie minder snel een account nemen. Tot nu toe lijkt dat mee te vallen, maar op Netflix na wordt er door de diensten nog weinig winst gemaakt."

Verzadigd

"Toch is er nog een wereld te winnen, want Noord-Amerika en delen van Europa zijn misschien verzadigd, maar er zijn nog veel groeimogelijkheden in Azië en Afrika. Dat is ook de reden dat Netflix nu veel investeert in Koreaanse series." Verzadigd of niet, de streamingsdiensten blijven komen. Zo ziet Van Nieuwenhuijzen kansen voor het relatief nieuwe Sky Showtime. "Die zijn wel aan de boom aan het schudden."

Ook Valerey heeft weer een nieuwe dienst op het oog. "Ik zie de laatste tijd op Facebook steeds reclames van iets met 'love', daar kan je romantische series zien. Ik heb nog geen abonnement afgesloten, maar het trekt me wel aan."