Moeilijke landing bij storm: 'Voor passagiers onprettig, maar wij weten dat het goedkomt'

Filmpjes van vliegtuigen die veel moeite hebben om te landen, zie je na elke storm verschijnen. Het lijkt vaak maar nét goed te gaan. Hoe krijg je een vliegtuig veilig aan de grond? Allereerst is het belangrijk om uit te leggen dat de ene windvlaag de andere niet is, stelt piloot Stegers. Hij vliegt al 22 jaar voor KLM en is vicepresident van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV).

"Er zijn verschillende redenen waarom er wind kan staan, zo kan er een grote onweerswolk boven een vliegveld hangen. In zo'n geval mogen we absoluut niet landen, want als de wind onder zo'n wolk naar beneden gaat, komt die eerst op de neus van het vliegtuig en daarna op de staart. Daar zijn in het verleden ongelukken mee gebeurd", vertelt hij tegen RTL Nieuws.

Windlimieten

In het geval van een storm, waarin het in een groot gebied hard waait, kan goed gemeten worden uit welke richting de wind komt en hoe hard die is. "Natuurlijk heb je dan nog wel te maken met windstoten, dat merk je bijvoorbeeld op de snelweg ook. Daarom wordt elk vliegtuig gecertificeerd voor bepaalde windlimieten. Als de maximale windkracht hoger is dan de gestelde limiet, mag er worden niet opgestegen of geland."