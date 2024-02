Hoger onderwijs blijft software inzetten die zwarte studenten minder herkent

Reactie op kritiek

In een reactie geeft de Hogeschool van Amsterdam aan 'dat het ontzettend belangrijk is om kritisch te kijken naar het gebruik van Proctorio'. De hogeschool zegt dat het bestuur in uitzonderingsgevallen toestemming kan geven om de software in te zetten. "Het belang van de student om geen studievertraging op te lopen, weegt daarbij zwaar."

De Universiteit Maastricht zet Proctorio alleen in voor selectie van nieuwe (internationale) studenten voor de Engelstalige opleiding biomedische wetenschappen. "We kennen de beperkingen van Proctorio. Tegelijk is het een beetje wrang, want met het gebruik van Proctorio willen we juist discriminatie voorkómen: we willen ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt deel te nemen aan de selectieprocedure, óók de kandidaten voor wie hoge reiskosten een probleem zouden zijn."

De Hogeschool Utrecht geeft aan dat Proctorio alleen op verzoek van de student kan worden ingezet en dat dit in de praktijk tientallen keren per jaar kan voorkomen. De hogeschool wijst studenten na eerdere berichtgeving in de media 'op de betreffende technische tekortkoming van deze tool'. In de handleiding worden studenten opgedragen hun gezicht voldoende te belichten en tegenlicht te voorkomen.