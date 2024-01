Vannacht code geel vanwege storm Jocelyn: zo hard waait het nu

De weercode geel geldt vanaf 22:00 uur voor het noordwestelijke deel van het land. Vanaf middernacht geldt voor het hele land code geel.

Doordat de storm 's nachts over het land trekt, valt het met de overlast waarschijnlijk mee. Wel is het goed uitkijken voor wie bijvoorbeeld de weg op moet later vanavond en vannacht.

Morgen zon

Jocelyn neemt een warmtefront met zich mee, waardoor de temperatuur vannacht kan oplopen tot wel 12 of 13 graden. "Daarna wordt het kouder door het koufront dat er achteraan komt. Morgen overdag komen we maar aan een graad of 9", aldus De Jong.

De harde wind van vannacht gaat gepaard met buien, maar die trekken morgenochtend snel weg. De wind gaat liggen en ook de zon komt morgen door.