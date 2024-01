COA moet zich houden aan maximum van 2000 asielzoekers in Ter Apel

Dat aantal werd de afgelopen maanden vaak ruimschoots overschreden. Soms zijn er wel 500 asielzoekers meer dan de afspraak was, betoogde de advocaat van de gemeente tijdens de zitting van twee weken geleden.

"Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente, dus het is logisch dat de gemeente ergens een lijn trekt", zegt hoogleraar bestuurskunde Marcel Boogers. "Ja, het is overmacht. Maar ja, die overmacht komt wel heel eenzijdig bij de gemeente te liggen."

Dwangsom

De gemeente eiste dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een dwangsom opgelegd krijgt van 25.000 euro voor elke dag dat er te veel asielzoekers verblijven.

De rechtbank heeft een iets lagere dwangsom toegewezen. Het COA krijgt vier weken de tijd om ervoor te zorgen dat er niet meer dan 2000 mensen in de opvang worden opgevangen. Lukt dat niet, dan moet het 15.000 euro betalen voor elke dag dat dat aantal wordt overschreden, met een maximum van 1,5 miljoen euro. "Maar ze zullen vanavond nog niet bij de poort gaan turven", zegt hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard.

Boogaard verwacht dat er een nieuw probleem ontstaat uit de uitspraak. "Of er wordt een dwangsom opgelegd, of er wordt een andere opvanglocatie overbelast. Het probleem wordt dus eigenlijk verplaatst."

"Toch hebben ze in theorie ook nog andere mogelijkheden: Rijksvastgoed opbellen en vragen of ze een kazerne in gebruik kunnen nemen. En als dat niet kan, dan kunnen nieuwe locaties worden afgedwongen via een hogere overheid. Maar de vraag is of dit er in de praktijk echt van komt. Anders was dat misschien wel eerder gebeurd. Ik heb de hoop dat door de spreidingswet gemeenten in beweging komen om ook extra opvangplekken te realiseren."