Treinen rond Utrecht rijden weer, grootste problemen voorbij

Spoorbeheerder ProRail schrijft in een bericht op X dat reizigers ook nu nog rekening moeten houden 'met vertragingen, uitvallende of kortere treinen'. "Nu het treinverkeer weer wordt opgestart, is het zaak het materieel en medewerkers op de juiste locatie te krijgen. Dit is volgens NS een behoorlijk logistiek proces."

Reizigers die de dupe zijn geworden van de vertragingen kunnen hun geld terugkrijgen. "Als reizigers meer dan een half uur vertraging hebben, krijgen ze de helft van het treinkaartje terug. Bij meer dan een uur vertraging, wordt de volledige ritprijs terugbetaald. Reizigers kunnen op onze website hun geld terugvragen", meldt NS op de website. Verder kunnen gestrande reizigers op Utrecht Centraal een gratis kop koffie of thee krijgen.

Op deze website van de NS vind je de actuele situatie op het spoor.