Miljoenen euro's aan ketamine uitzonderlijk in Nederland: 'Politie heeft er geen zicht op'

Toch is er wel handel in Nederland, weet de misdaadjournalist. "De handel in ketamine is al een paar jaar in opkomst. Dat heeft onder meer te maken met geld. Per kilo ketamine verdien je zo 20.000 euro, vergelijkbaar met cocaïne. Ook cocaïnebendes hebben een paar jaar geleden de handel erin omarmd."

Ketamine is een medicijn, geen drugs

Daarnaast zijn de straffen in Nederland voor het bezit van ketamine niet hoog. Ketamine wordt wettelijk gezien als medicijn en niet als drugs. De opsporing valt daarom officieel onder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, niet de politie. "Daarom is er mogelijk maar beperkt zicht op hoeveel er rondgaat in Nederland."