Antoine krijgt energierekening van 84.000 euro: 'Ik schrok mij rot'

Antoine verhuurt huizen en appartementen in Den Haag. De torenhoge rekening kwam van een appartement waarin 'een heel lief koppel' woont. Het stel huurt inclusief energie, sinds vorig jaar juni hangt er een slimme meter in de woning.

'Moest een fout zijn'

Volgens Eneco is er afgelopen maand 268.557 kWh in het appartement verbruikt, terwijl het verbruik normaal gesproken rond de 152 kWh ligt. "Zo'n hoog verbruik is technisch gezien onmogelijk", legt Antoine uit, die aan het rekenen was geslagen. "Want dat zou neerkomen op ongeveer 361.000 Watt gemiddeld per uur. Maar het systeem is gezekerd, waardoor zo'n hoog verbruik niet kan." Bovendien was het stel in december maar twee weken thuis.

Ja, de energieprijs is momenteel hoog, maar zó hoog? Dit kon niet anders dan een fout zijn. Dus klom Antoine in de telefoon. "Ik heb Eneco meerdere keren gesproken", vertelt de huisbaas. "Eerst hoorde ik dat ze het zouden onderzoeken, daarna was het twee weken stil."