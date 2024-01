Jaap start bloemenactie voor Van der Burg: teller op 1000 euro

Jaap volgde de afgelopen dagen het debat en hij was positief toen de uitslag van de stemming bekend werd. "Ik was heel blij dat de wet erdoorheen kwam. De verkiezingsuitslag was voor mij persoonlijk best teleurstellend, maar dit is weer iets om blij van te worden."

In zijn buurt zitten meerdere azc's en zelf komt hij ook vaak asielzoekers op straat tegen. "Dit is ook een andere kant van het onderwerp. Waar je vaak alleen maar over de ellende en overlast hoort, zijn er ook genoeg goede dingen te zeggen. Uiteindelijk gaat het om mensen die opgevangen moeten worden."

Volgende week dinsdag stemt de senaat hoofdelijk, en niet per fractie, over de wet.