De Jong uitgeschakeld in drie sets op Australian Open, stijgt op ranglijst

De jonge Nederlander kon het tempo van Sinner steeds moeilijker bijhouden en bewoog moeizamer dan in de beginfase.

Op eigen service wist hij nog wat games te sprokkelen, maar het duel werd geen moment spannend. Dat zagen ook Daviscup-captain Paul Haarhuis en technisch directeur Jacco Eltingh op de tribune.

Wereldranglijst

De Jong gaat ruim twintig plaatsen stijgen op de wereldranglijst na zijn debuut op de Australian Open.

Hij begon deze week als de nummer 161 van de wereld, maar hij staat voorlopig 138e op de live ranking van de ATP.

De 23-jarige stond voor het eerst in het hoofdtoernooi van een grand slam. Hij won afgelopen week drie kwalificatiewedstrijden en wist zijn debuut op te luisteren met een zege op de Argentijn Pedro Cachín.

Sinner kanshebber

Sinner had in de vorige ronde al gewonnen van Botic van de Zandschulp. Hij geldt als een van de kanshebbers voor de titel in Melbourne. De Italiaan stond nog nooit in de finale van een grand slam. Vorig jaar was hij halvefinalist op Wimbledon.

Na de uitschakeling van De Jong is Tallon Griekspoor de enige Nederlander die nog in het mannentoernooi zit. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen de Fransman Arthur Fils.