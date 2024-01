AZ wint na bloedstollend duel met strafschoppen van Quick Boys

Na een korte onderbreking door op het veld geworpen bekers bier draaide AZ de wedstrijd om binnen een tijdsbestek van twee minuten. De Wit kopte in de 70e minuut de gelijkmaker binnen op aangeven van Bruno Martins Indi, waarna Ernest Poku na een snelle uitbraak de 2-1 maakte. Quick Boys zorgde diep in blessuretijd uit een hoekschop, via een kopbal van invaller Leonard de Beste, alsnog voor de gelijkmaker (2-2).

Verlenging

De wedstrijd lag daarna opnieuw enige tijd stil door bekertjes op het veld. In de eerste helft van de verlenging wist AZ, dat de beker in 2013 voor het laatst won, toe te slaan via Myron van Brederode. Daarna werd een doelpunt van De Wit nog afgekeurd om buitenspel.

Quick Boys leek verslagen, maar kwam toch weer terug. Sem van Duijn strafte in de 113e minuut een fout van Alexandre Penetra af: 3-3.

De vele meegereisde fans van Quick Boys mochten bij het begin van de strafschoppenreeks juichen bij de misser van De Wit. AZ redde het, dankzij de missers van Franken en Van Duijn, alsnog.