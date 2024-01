Veel huilen maar ook lachen met Caroline van der Plas: 'Zo'n openheid maak ik zelden mee'

Het was een eclatante overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023. In elke provincie werd de partij de grootste, net als in de Eerste Kamer. Daar kreeg de partij 16 zetels.

Die enorme overwinning fascineerde journalist Jaïr Ferwerda. "Ik dacht: die Caroline van de Plas is wel een sensatie. Wat zou het mooi zijn om haar langere tijd met een camera te volgen."

Belangrijke voorwaarde

Ferwerda zocht contact met de partij. "Na lang praten besloten ze het te doen. Ik had wel een belangrijke voorwaarde: ik wilde overal toegang toe hebben. We moeten kunnen draaien op de mooie momenten, maar ook op de slechte. Daar stemde Caroline mee in."

Het draaien zou beginnen na de zomervakantie, wanneer de Tweede Kamer weer bij elkaar kwam. Maar toen viel in juli het kabinet, en dat veranderde alles. "Toen dachten we: dan moeten we direct beginnen. Dan gaan we Caroline volgen tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dat hebben we gedaan."

Veel tegenslagen

Het frappante is, de film over de BBB en de verkiezingscampagne is niet de film geworden zoals Ferwerda die van tevoren had bedacht. "We zagen een partij die sky high stond in de peilingen, maar waarmee het steeds minder goed ging." Stond de partij zo vlak na de provinciale verkiezingen in april nog in de peilingen op 30 zetels, langzaam maar zeker werd dat in de peilingen minder en minder. "Het is een film geworden waarin er voor BBB heel veel tegenslagen waren", aldus Ferwerda.

Wat de oorzaak is van de ommekeer in de peilingen is moeilijk te zeggen, maar de incidenten bij BBB volgden elkaar in die maanden snel op. Zoals bij de presentatie van de kandidaten voor de Tweede Kamer. Die verliep slecht. Op diezelfde bijeenkomst werd de lang verwachte kandidaat van BBB voor het premierschap gepresenteerd.

Van der Plas zelf wilde geen premier worden en in de peilingen stond de partij er zó goed voor dat daar mogelijk wel sprake van kon zijn. Dus presenteerde BBB die dag hun kandidaat daarvoor, oud-CDA’er Mona Keijzer.