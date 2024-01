Vijf rijkste mannen verdubbelen inkomen, armsten steeds armer

Naast de explosief gestegen vermogens van de rijkste vijf mannen ter wereld, is ook het gezamenlijk vermogen van alle miljardairs in de wereld hard gestegen. Zij zagen hun rijkdom sinds 2020 stijgen met 34 procent, oftewel 3,3 biljoen dollar. De rijkste 1 procent ter wereld bezit 59 procent van alle financiële activa, zoals aandelen, obligaties of spaargeld.

Macht blijft groeien

Oxfam noemt meerdere oorzaken achter de groeiende ongelijkheid. Zo lukt het de grootste bedrijven ter wereld om steeds meer andere ondernemingen in te lijven of een groot deel van de markt te veroveren.

Daarmee groeit ook hun macht om bijvoorbeeld de prijzen te verhogen zonder al te grote gevolgen voor hun concurrentiepositie. Die hogere prijzen voelen consumenten weer in hun portemonnee.