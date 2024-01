Stafchef Zelensky: Oekraïne wil China bij vredesproces betrekken

Andriy Yermak, de presidentiële stafchef van Oekraïne, zei vandaag dat het belangrijk is dat China aanschuift bij gesprekken over een vredesakkoord dat een einde maakt aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Yermak zei dit in het Zwitserse Davos, waar hij aanwezig was op een bijeenkomst met veiligheidsadviseurs uit 80 verschillende landen. Rusland was daarbij niet aanwezig.

Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Chinese premier Li Qiang reizen deze week af naar Davos. In de bergplaats zijn deze week internationaal toonaangevende figuren uit politiek en bedrijfsleven bijeen voor bijeenkomsten van het World Economic Forum (WEF). Het thema van deze editie is Rebuilding trust, het herstellen van vertrouwen. Li Qiang leidt deze week een delegatie in Davos. Op de vraag of Zelensky hem gaat ontmoeten, zei Yermak tijdens een nieuwsbriefing 'we zullen zien'. Hij voegde daar aan toe dat hij de definitieve agenda van de Oekraïense president niet had gezien. Samenwerking Demissionair minister-president Mark Rutte zal ook aanwezig zijn bij bijeenkomsten van het WEF. Vanuit het demissionaire kabinet zijn ook ministers Ollongren van Defensie, Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Van Leeuwen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op verschillende dagen aanwezig. Lees ook: Escalatie van geweld in Oekraïne: 'Beide partijen maken er totale oorlog van' Ook koningin Máxima reist af naar Zwitserland om een aantal bijeenkomsten in Davos bij te wonen. Zij doet dit in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).