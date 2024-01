Lava bereikt eerste huizen IJslands dorp na vulkaanuitbarsting

Nog geen maand na de vorige vulkaanuitbarsting, was het vandaag weer raak in Grindavík. De vorige keer werden alle inwoners van het dorp geëvacueerd, maar stroomde de lava toch een andere kant op. Gisteren besloten de IJslandse autoriteiten dat de inwoners opnieuw moesten vertrekken.

De IJslandse omroep RUV meldt dat de meeste inwoners van het dorp, dat op zo'n vijftig kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Reykjavik ligt, nu via de webcams kijken naar de lavastroom die hun dorp bereikt heeft. "We kijken gewoon naar de camera's en verder kunnen we niks doen", zegt Reynir Berg Jónsson tegen de omroep. Hij vertelt dat de meeste van de bezittingen van zijn familie nog in hun huis liggen, maar dat hij de belangrijkste spullen heeft meegenomen.

200 evacuees

In het dorp wonen normaal gesproken zo'n 4000 mensen, maar veel inwoners waren nog niet teruggekeerd omdat er naschokken waren van de vorige uitbarsting. RUV schat dat er slechts tweehonderd mensen in Grindavík waren toen het dorp gisteren geëvacueerd werd.

Beelden van de uitbarsting zie je hieronder: