Meisje (9) zwaargewond nadat quad door ijs zakt bij Landgraaf

Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Maastrichterweg in het Limburgse Landgraaf. Volgens de politie was het water in het weiland op die plek zo diep dat het meisje onder het ijs terechtkwam. Ze is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Ondergelopen weiland

Het 9-jarige kind reed met haar vader in een quad over het ondergelopen weiland, toen rond 13.45 uur het ijs brak. Haar vader kon zelf uit het water komen. Hoe het met hem gaat, is niet bekendgemaakt.