Deense koningin Margrethe afgetreden, zoon Frederik nu koning

Ze tekende de abdicatieverklaring in het paleis Christiansborg, in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Aanwezig daarbij was ook de zoon van Frederik en Mary, de 18-jarige Christian. Hij is nu kroonprins.

Premier Mette Frederiksen riep Frederik daarna op het balkon van paleis Christiansborg officieel uit tot koning van Denemarken. In zijn speech roemde Frederik zijn moeder Margrethe. "Ze zal altijd herinnerd worden als een buitengewone koningin." Daarnaast sprak hij de uit dat hij een koning wordt die kan verbinden. "Het is een taak die ik met trots, respect en vreugde op mij heb genomen." Frederik raakte zichtbaar geëmotioneerd tijdens de balkonscène.

Aftreden niet gebruikelijk

De 83-jarige Margrethe maakte op oudejaarsavond bekend af te treden. De aanleiding voor haar abdicatie was onder meer de rugoperatie die ze in februari vorig jaar onderging. Het gaf volgens Margrethe 'aanleiding tot nadenken over de toekomst'.

Het is in Denemarken niet gebruikelijk dat een vorst aftreedt. Margrethe is de eerste Deense monarch die abdiceert in negenhonderd jaar. In 1146 gaf een Deense vorst, koning Erik III, voor het laatst de troon op. Met het aftreden van Margrethe zijn er in de wereld geen regerend koninginnen meer.

Koningin Margrethe heeft een aantal bijzondere hobby's, daarover zie je meer in onderstaande video: