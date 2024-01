Bijna onzichtbaar en toch enorme ramp: Spaanse stranden vol plastic bolletjes

Voor Carraced is de kust van Noord-Spanje zijn tweede huis. Vrijwel elke dag is hij te vinden in en op de golven, die aan de Noord-Spaanse kust vaak spectaculair zijn. Dat zijn tweede huis nu vol bolletjes plastic ligt, gaat hem aan het hart, dat zie je in de video's van Carraced. Met zijn bijna 4 miljoen volgers op TikTok en 200.000 volgers op Instagram krijgt Carraced, de ogen op de ramp gericht.

155 dagen per jaar regen

In een van de video's laat Carraced zien hoe moeilijk het is om de bolletjes op te pakken. "Om moedeloos van te worden, zeker als je weet dat de volgende golf er aankomt en dat die nog veel meer plastic met zich meebrengt." Er is nog een complicerende factor: regen. Bij droog, zonnig weer zou de opruimactie nog steeds een enorme klus zijn, maar het zou iets sneller gaan. In de regio Galicië regent het 155 dagen per jaar.