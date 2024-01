Zorgen over toenemend gebruik zware pijnstillers: 'Niet bewust van risico's'

Volgens Coolen van Brakel laat de nieuwe stijging zien dat aandacht voor het thema nodig blijft. Wel benadrukt hij dat er meer onderzoek nodig is: "Het is op basis van gebruikersaantallen niet te duiden in hoeverre het gaat om overgebruik of gebruik met een goede reden. Ook ontbreken gegevens over de mate van risicovol gebruik en de duur van het gebruik. Aanvulling met deze gegevens zal ons helpen om de risico's van het stijgend aantal gebruikers beter in te schatten en passende maatregelen te nemen."

Terughoudend

Wat vooral belangrijk is, is dat zowel artsen als patiënten zich bewust zijn van de risico's, en terughoudend omgaan met opioïden. "Artsen denken vaak nog dat opioïden de beste pijnstillers zijn", zegt Marcel Bouvy. "Maar paracetamol werkt zeker wanneer een langere behandeling nodig is net zo goed, blijkt uit onderzoek."

Hij pleit voor nog meer voorlichting over de risico's: "Ik zie nog steeds dat er veel patiënten zijn die zich niet bewust zijn van de risico's. Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat deze middelen bedoeld zijn voor kortdurend gebruik."