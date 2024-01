Twee keer zoveel Nederlandse plofkrakers gepakt, Duitsland nog steeds geteisterd

Man doodgestoken

Een witte VW Golf die is gebruikt bij een plofkraak in Schuttörf in 2020, bleek op naam te staan van het autoverhuurbedrijf van de president van Al-Salam 313, de Duitser Mohammed 'Bunia' M.. Dezelfde M. wordt ervan verdacht in Heemskerk een man te hebben doodgestoken. Volgens M. was er sprake van noodweer. Zijn advocaat Gerald Roethof zegt dat tegen M. in Nederland geen verdenkingen zijn die betrekking hebben op plofkraken.