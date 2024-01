Het verhaal achter de tranen van burgemeester Ter Apel: 'Gevoel van onmacht'

Jaap Kuin, burgemeester van Pekela, begrijpt de emotie van zijn collega 'maximaal'. Samen met acht andere burgemeesters uit Groningen en de provincie stuurde hij maandag een brandbrief naar het demissionaire kabinet. De brief uitte forse kritiek op de politiek en andere gemeenten in Nederland, die de asielcrisis volgens de burgemeesters 'willens en wetens' in stand houden.

"De machteloosheid straalde hier vanaf", zei Kuin gisteren over zijn geëmotioneerde collega in talkshow Op1. "Velema vecht al jarenlang tegen iets waar hij eigenlijk niets aan kan doen. Ze laten hem gewoon letterlijk keihard in de steek."

Geen vertrouwen meer in de politiek

Volgens Kuin kan de burgemeester van Westerwolde momenteel maar moeilijk zijn rol als burgervader vervullen. "Het is een van de belangrijkste taken als burgemeester, er zijn voor je inwoners. […] Maar elke keer komt er weer een crisis, elke keer gaan we over die grens van 2000 asielzoekers in Ter Apel heen."

"Velema wordt steeds geconfronteerd met een schrijnende situatie in het azc, maar ook een compleet ongeloofwaardige situatie in het dorp Ter Apel, waar niemand meer vertrouwen heeft in de politiek. En daar moet je als burgemeester tussendoor manoeuvreren."