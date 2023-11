VN-organisaties: stop de aanvallen op ziekenhuizen in Gaza

De regionale directeuren van drie VN-organisaties hebben opgeroepen tot onmiddellijke internationale actie om een einde te maken aan de aanhoudende Israëlische aanvallen op ziekenhuizen in de Gazastrook. Een tweede groep Nederlanders heeft de Gazastrook verlaten. En verder in het liveblog: de VS heeft laten weten geen vuurgevechten te willen zien in ziekenhuizen in de Gazastrook waar burgers zitten.

Hoofdpunten WHO: geen contact meer met Al Shifa-ziekenhuis

Israël: 'We vechten met Hamas rond het Al Shifa-ziekenhuis'

Dit is wat we kunnen leren van rampen en oorlog: 'Zie het leed van het andere volk' Het liveblog van gisteren lees je hier terug.