Bestuurder uit brandende auto getrokken na crash op A58

Een automobilist is zaterdagochtend zwaargewond geraakt op de A58 bij de afrit Tilburg Centrum-West. Het ging rond halfacht mis op de weg van Breda richting Tilburg, op een plaats waar een kleine knik in de weg zit. De auto raakte van de weg, schoot door en botste op een boom waarna hij crashte en in brand vloog.

De ravage is enorm. De bestuurder is uit de auto getrokken door omstanders die de crash zagen gebeuren. Hij is gereanimeerd en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Door de crash werd de rechter rijstrook van de A58 tot halftien 's ochtends afgesloten. De politie doet momenteel nog onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een woordvoerder laat RTL Nieuws weten dat het op een eenzijdig ongeluk lijkt en dat er één persoon gewond geraakt is. "Het lijkt erop dat hij de macht over het stuur verloor, maar het onderzoek loopt nog."

