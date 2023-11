Israël zegt te helpen met evacuatie van baby's uit ziekenhuis

Israël zegt te zullen helpen met de evacuatie van baby's uit het al-Shifa ziekenhuis In Gaza. En in Londen was vandaag een enorme mensenmassa op de been voor een Pro-Palestijnse mars. Lees hier de ontwikkelingen van vandaag terug rondom het conflict tussen Israël en Hamas.

Hoofdpunten WHO-baas: iedere tien minuten sterft een kind in Gaza

Artsen zonder Grenzen krijgt geen contact met Al Shifaziekenhuis in Gaza

Macron: Israël moet stoppen met doden vrouwen en baby's Het liveblog van gisteren lees je hier terug.