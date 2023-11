Jaarlijks honderden 'boetelawines' door scanauto: burgers keihard aangepakt om één foutje

Het kan ook anders. Van de grote steden is de gemeente Den Haag de enige waar de stapeling van parkeerboetes nauwelijks voorkomt omdat hier een oplossing lijkt gevonden. In Den Haag stopt de scanauto van de gemeente na drie boetes automatisch twee weken lang met het opleggen van naheffingsaanslagen. Binnen die tijd liggen de meeste boetes op de mat en heeft de vergunninghouder in kwestie tijd om de gemeente om opheldering te vragen.

Gemeente eerder contact zoeken

Ook in Breda proberen ze boetelawines te voorkomen. Als iemand meer dan vijf boetes per maand heeft verzameld, probeert de gemeente contact te leggen om te checken of er iets mis is gegaan. "In het geval van een per-ongelukje is het als gemeente echt onze morele plicht om daar menselijk naar te kijken", zegt verantwoordelijk wethouder Jeroen Bruijns van Breda.

Marianne van den Anker, ombudsman van Rotterdam, ziet dat ook in Rotterdam verandering is ingezet. "Het kan niet meer zo zijn dat burgers via de ombudsman aan de bel moeten trekken", zegt zij. "Er wordt actief gebeld naar inwoners bij drie boetes. Dat is een positieve ontwikkeling en daarmee zijn de boetelawines straks hopelijk verleden tijd."

Kwijtschelding

Volgens de Amsterdamse ombudsman Ramlal is even de telefoon pakken een logische oplossing voor een hardnekkig probleem. "Gemeenten zeggen soms dat ze dit ingewikkeld vinden, maar het is ook ingewikkeld om een vliegtuig van Amsterdam naar New York te laten vliegen en dat lukt ook meerdere keren per dag. Het stoort mij dat gemeentelijke organisaties zo weinig vermogen hebben om dit soort dingen te voorkomen."