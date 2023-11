Presentatrice krijgt live op Australische tv opvlieger: 'Alsof ik lava voel'

Ze probeerde zichzelf vervolgens wat koelte toe te wuiven met een stapel papier. "Ik denk niet dat mijn hormonen enig respect hebben voor de nationale televisie", zei ze. De presentatoren van het televisieprogramma kozen ervoor om naar de reclame te gaan, zodat Crump even kon bijkomen.

In gesprek met de BBC vertelt de vrouw dat ze merkte dat ze moeite had met het uitspreken van bepaalde woorden. "Ik kan het moment niet anders beschrijven dan dat je als het ware lava voelt. En tegelijkertijd heb je last van naaldprikjes." Voor haar gevoel moest ze wel uitleggen wat er op dat moment aan de hand was, omdat ze 'anders overkwam alsof ze slecht was in haar werk'. "Gelukkig kreeg ik op dat moment de juiste steun van de presentatoren die ook aangaven dat we hier eigenlijk eerlijk over moeten zijn."

'Het is normaal'

Ze vond het belangrijk om de waarheid te vertellen: "De helft van de populatie heeft met de menopauze te maken. Iedereen weet dat dit soort dingen normaal is, maar weinig mensen praten erover."