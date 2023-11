Gewelddadig burgerarrest in Ter Apel: 'Je mag niet voor eigen rechter spelen'

In het verleden zijn er bij andere incidenten op andere plekken tie-wraps en handboeien gebruikt. Bij een burgerarrest in 2019 in Assen liep het zelfs fataal af. Daar was een 32-jarige man mogelijk betrokken geweest bij een zedendelict met een 4-jarig meisje. Nadat hij werd aangesproken door de vader van het meisje, wilde de man wegfietsen. Ze kwamen in een worsteling terecht en vier omstanders zijn toen bovenop de 32-jarige gaan liggen in afwachting van de politie.

Andere manieren

Uiteindelijk is de in bedwang gehouden man overleden. De vijf verdachten die vastzaten voor zijn dood zijn daarna op vrije voeten gesteld omdat uit onderzoek niet was gebleken dat ze het slachtoffer hebben mishandeld.

"Bij dit specifieke incident in Assen is wel vastgesteld dat de mannen naar eer en geweten hebben gehandeld", zegt De Vries. "Maar ook zij hadden geen instructies over hoe je het beste te werk kan gaan."