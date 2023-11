Gevluchte Catalaanse leider ontloopt zijn straf en mag terug naar Spanje

Na de verkiezingen van juli was in Spanje een ingewikkelde situatie ontstaan. Noch het linker-, noch het rechterblok haalde een meerderheid. De sleutel voor wie zou mogen regeren kwam te liggen bij de Catalaanse onafhankelijkheidspartij Junts, waarvan Carles Puigdemont de leider is. Die partij heeft 7 zetels die precies het verschil maken tussen een meerderheid voor recht of voor links.

Maximale eisen

Puigdemont zal nu dus steun geven aan een linkse regering. In ruil daarvoor perste hij het maximale uit de onderhandelingen. Hijzelf en andere politici die met hem in 2017 in de regionale regering van Catalonië zaten, krijgen amnestie. In de praktijk betekent het dat ze weer in vrijheid in Spanje mogen leven en ook de politiek weer in kunnen. Dat kan al over anderhalf jaar, want dan zijn er regionale verkiezingen.