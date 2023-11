Diergaarde Blijdorp neemt afscheid van gorillagroep

Als leider van de groep zorgde Bokito ervoor dat de gorilla's zich aan de gedragsregels hielden. "Nu Bokito is weggevallen weten de gorilla's niet goed wat ze wel of niet mogen doen en hoe daar op gereageerd gaat worden", legde verzorger Victor Ketellapper na het overlijden van de gorilla uit. In april dit jaar overleed het dier aan hartfalen.

Nakomelingen voorganger

Er is dus een nieuwe leider nodig, maar dat kan ook voor problemen zorgen. Een nieuw leidend mannetje kan bijvoorbeeld alle nakomelingen van zijn voorganger doden, omdat hij ruimte wil voor eigen nageslacht. In de natuur wordt dit probleem door vrouwtjes vaak opgelost door zich aan te sluiten bij een andere groep, maar in een dierentuin gaat dat natuurlijk niet vanzelf. In de komende jaren verhuizen de apen daarom naar andere dierentuinen.