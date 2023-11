Koken op gas slecht voor luchtkwaliteit in huis: 'Gebruik liever inductie'

Volgens TNO-onderzoeker Piet Jacobs worden we tegenwoordig langer blootgesteld aan schadelijke stoffen door koken omdat veel woningen een open keuken hebben. "Vroeger ging je koken, zette je een raam open en ging je naar de eet- of woonkamer. Nu blijf je zitten in de ruimte waarin je gekookt hebt. We hebben in tientallen woningen metingen gedaan en daarin zagen we dat als je om 18.00 uur kookt, de stoffen nog tot 22.30 uur in de ruimte hangen."

Geurloos

Hoewel steeds meer Nederlanders overstappen op elektrisch, kookt een meerderheid nog altijd op gas. "Gas is altijd gepromoot als een schone brandstof. Als je een pannetje water op het vuur zet, dan ruik je daar niets van. Maar een vlam is een vlam. In een afgesloten ruimte lopen de concentraties NO2 razendsnel op, vooral als er in de winter weinig geventileerd wordt."