Eén kopje koffie is gezond, twee kopjes zijn nog beter, drie bakkies zijn het best

Voordat we naar het positieve nieuws gaan, eerst even dit. Voor de liefhebbers van 'Pumpkin Spice Lattes' en andere hippe varianten is het goed om te weten dat het gaat om zwarte koffie zonder suiker of andere (ongezonde) toevoegingen.

Maximaal vier

Het onderzoek vond plaats onder bijna 80.000 Nederlandse proefpersonen, van wie een groot deel dagelijks koffiedrinkt. Daaruit blijkt dat wie koffiedrinkt gezondere nieren heeft. Mensen met diabetes profiteren zelfs het meest.

Eén kopje koffie per dag heeft al een positieve werking, met een maximum van vier koppen. Twee koppen koffie lijken meer gezondheidsvoordelen te bieden dan één, en drie kopjes koffie bevorderen de niergezondheid nog verder. Bij vijf of meer koppen zagen de onderzoekers geen extra voordelen meer.

"We zagen in andere onderzoeken al een mogelijk gunstige werking van koffie bij diabetes en hart- en vaatziektes. Het resultaat van ons onderzoek past in dat plaatje", zegt Marianne Geleijnse, hoogleraar voeding en hart- en vaatziekten van Universiteit Wageningen, tegen RTL Nieuws.