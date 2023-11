Raykka (75) en haar familie zullen Gaza nooit verlaten: 'Dit is mijn thuis'

Ontheemd

De inwoners van Gaza-Stad lijden onder zware leefomstandigheden. De toegang tot essentiële voorzieningen is zeer beperkt, mensen worden gebombardeerd in hun huizen, schoolplaatsen en gebedshuizen, stond te lezen in een gezamenlijke verklaring van 18 VN-organisaties, waaronder UNICEF, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Wereldvoedselprogramma (WFP).

Ook mensen die vertrokken naar het zuiden van de Gazastrook verkeren in zware omstandigheden. Ze wonen dicht op elkaar, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of andere openbare gebouwen zoals scholen en zelfs op straat.

Volgens OCHA brengen die omstandigheden veel veiligheids- en gezondheidsrisico's met zich mee. Er dreigt een gevaar voor de volksgezondheid door schade aan de sanitaire infrastructuur en een gebrek aan drinkwater, medicatie en brandstof.