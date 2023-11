Europa vergeet Soedan, terwijl geweld toeneemt: 'Land wordt opgesplitst'

Naast het uitoefenen van druk, kan Europa levens redden door meer humanitaire hulp het land in te forceren en door burgerbewegingen te ondersteunen. Hetzelfde geldt voor het steunen van Soedenese boeren in het relatief veilige oosten. "Er gaan nog duizenden mensen sterven aan honger, we moeten daar nu iets aan doen."

Vluchtelingenstromen

Toch lijkt er weinig van de grond te komen, terwijl juist Europa zelf het belang zou moeten inzien van de hulp, benadrukt Hoffmann. "Als we geen verlichting bieden of druk uitoefenen op sponsoren van deze oorlog, dan gaan we grotere vluchtelingenstromen zien naar Europa." Op dit moment zijn zo'n 6 miljoen Soedanezen op de vlucht. Volgens de VN gaat het om de snelstgroeiende en nu grootste crisis van ontheemden ter wereld.