'Rouw is geen ziekte', werknemers stuiten op onbegrip na dood dierbare

Daarom is het volgens Chantal Frederiks, rouwbegeleider en auteur van het boek Verlies is voor altijd, heel goed dat er nu harde cijfers zijn die onderbouwen waarom rouwverlof zo belangrijk is. "Anders zien bedrijven daar de urgentie niet van in."

Balans

Volgens haar zou rouwverlof ervoor kunnen zorgen dat er minder uitval is, uiteindelijk, en sneller herstel. "Je kunt niet normaal functioneren als je ondertussen aan het rouwen bent. Je bent doodmoe: rouwen is alsof je dagelijks een marathon loopt." Het is een kwestie van balans, stelt Frederiks: aan de ene kant moet er begrip zijn, maar aan de andere kant moet een baas ook weer niet doen alsof iemand niets meer kan.

Het is, volgens Linda, vooral fijn als een werkgever zou erkennen dat verdriet tijd kost. "Na drie maanden zei mijn werkgever zelfs: 'Het is inmiddels drie maanden geleden, je moet ook doorgaan met je leven'. Het allerergste vond ik dat ik die periode niet eens kón rouwen, omdat ik alleen maar gedoe had met mijn werkgever. Je rouwperiode is zo belangrijk en die hebben ze van me afgepakt."

'Ik was niet ziek'

Linda pleit voor een rouwverlof, om meer ruimte te krijgen voor het verdriet, maar ook om je niet ziek te hoeven melden. "Ik vind dat heel onwenselijk, want ik was in de rouw, ik was niet ziek, maar ook niet in staat om te werken."

"Rouw staat zo op de voorgrond na verlies", zegt Boyd Thijssens. Hij is voorzitter van de De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), die de oproep van het CNV steunt. "We moeten in onze maatschappij gaan inzien dat het geen ziekte is, maar dat dat tegelijkertijd niet betekent dat iemand gewoon kan functioneren."