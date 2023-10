Mammaprint in basispakket: test had Sabine chemotherapie kunnen besparen

Tintelingen en gewrichtspijn

Ook had Sabine het gevoel dat haar gezicht dikker werd en raakte ze haar reuk en smaak kwijt. Naar het toilet gaan was niet meer vanzelfsprekend en ze kreeg last van zweertjes in haar mond. "Bij de eerste chemobehandeling valt het nog mee en voel je je stoer. Maar op dat moment realiseer je je nog niet dat het vanaf de derde behandeling aanvoelt alsof er een vrachtwagen over je heen is gereden."

Het is inmiddels elf jaar later en ze ervaart nog steeds veel klachten. Van tintelingen op haar huid tot gewrichtspijn. "De arts vertelde me dat het een soort trauma is. Er is zoveel gebeurd waardoor m’n lichaam bij het minste geringste denkt: dit gaat fout en dan geeft het pijnsignalen af." Behandelingen in het ziekenhuis en bij een huidtherapeut mochten niet baten. Het zijn gevolgen die ze langzaam aan moet accepteren als consequenties van de chemotherapie.

Sabine vindt het 'heel goed nieuws' dat de mammaprint nu in de basisverzekering komt, zodat 'honderden vrouwen chemotherapie bespaard blijft.'