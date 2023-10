Orka gespot dichtbij Belgische kust: 'Geen goed teken'

Het is geen goed teken als het dier te lang dicht bij de kust blijft, zegt de woordvoerder. Voor alsnog is de situatie met de Orka in Koksijde onzeker, volgens SOS Dolfijn. "Er zal straks wel meer duidelijkheid worden over het welzijn van het dier. Er wordt gekeken hoe de orka het beste geholpen kan worden, maar zolang hij blijft zwemmen mag je niks doen om te helpen."

Orka Morgan

In 2010 werd er een orka aangespoeld in de Waddenzee. Hij werd aanvankelijk opgevangen in Dolfinarium Harderwijk. Vervolgens brak een strijd los over het lot van de orka. Volgens dierenactivisten moest ze vrij worden gelaten, maar het ministerie van Landbouw besloot haar naar een dierenpretpark op het Spaanse eiland Tenerife te sturen. Een terechte beslissing, oordeelde de Raad van State jaren later.

Een jaar geleden werd duidelijk dat Morgan in het pretpark kunstjes moest doen voor publiek. Dat was tegen de afspraken uit de exportvergunning in die destijds werd opgesteld.