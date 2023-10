Katten hebben meer gezichtsuitdrukkingen dan we dachten

Op zichzelf

Het onderzoek is gedaan in een kattencafé waar tientallen geadopteerde katten gehuisvest zijn. De bezoekers van het café kunnen de katten op schoot nemen, hun aaien en met hen spelen. De onderzoekers hebben 194 minuten video-opnames van gezichtsuitdrukkingen van katten gemaakt. De gezichtsspierbewegingen van de katten werden geanalyseerd in combinatie met andere bewegingen, zoals ademhalen, grommen en kauwen. De katten bleken vooral op elkaar te zijn gericht.

De wetenschappers denken dat de gezichtsuitdrukkingen die de huiskatten hebben te danken zijn aan de duizenden jaren die ze bij de mens leven. Ook tonen de katten gezichtsuitdrukkingen die enorm op die van de mensen lijken. Volgens kattenexpert Van 't Wout werd lang gedacht dat katten geen sociale dieren zijn. "Dit komt doordat onze huiskatten afstammen van de Afrikaanse wilde kat en dit is een dier dat vooral op zichzelf is", legt ze uit. "In de natuur zochten deze dieren elkaar alleen op om te paren. Daarom hadden ze niet zoveel gezichtsuitdrukkingen nodig."