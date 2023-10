440.000 Spanjaarden slachtoffer van misbruik in de katholieke kerk

Spanje is laat met zijn onderzoek

Spanje is, vergeleken met andere Europese landen, laat met zijn onderzoek naar misbruik in de katholieke kerk. In Nederland presenteerde Wim Deetman al in 2011 zijn onderzoek naar misbruik in de kerk. Deetman kwam tot de conclusie dat tussen 1945 en 1981 tussen de 10.000 en 20.000 minderjarigen werden misbruikt in katholieke internaten, kindertehuizen, kostscholen en weeshuizen.

In Frankrijk werd in 2021 een onderzoek gepresenteerd. Dat onderzoek gaat over de periode 1950 tot 2020. Er kwamen 330.000 misbruikgevallen aan het licht. In Frankrijk werden vooral jongens tussen de 6 en 15 jaar slachtoffer.

In Spanje hadden zowel de kerk als de overheid lange tijd geen oren naar het instellen van een onderzoek. Dat is te verklaren uit de macht van de katholieke kerk die in Spanje veel groter is dan in bijvoorbeeld Nederland. Dat het onderzoek er toch kwam is te danken aan de krant El Pais de zijn eigen meldpunt opende. Toen daar in redelijk korte tijd duizend meldingen binnenkwamen, ging de overheid overstag en stemde het Spaanse parlement bijna unaniem voor het doen van een onderzoek.