Eerste tv-debat RTL met drie kopstukken: Yeşilgöz, Omtzigt en Timmermans

Het debat begint om 21.30 uur en komt live vanuit debatcentrum Felix Meritis in Amsterdam. Onder leiding van presentatoren Daphne Lammers en Fons Lambie gaan de drie kopstukken in debat over verschillende thema's zoals klimaat, migratie, bestaanszekerheid en leiderschap. Ook kunnen de lijsttrekkers elkaar uitdagen voor een een-op-een-debat.

Keuze

"Omdat het politieke landschap bij deze verkiezingen zo sterk is veranderd, hebben we als RTL Nieuws besloten op basis van de Peilingwijzer te bepalen wie de gasten zullen zijn voor de twee debatten die we organiseren", zegt Ilse Openneer, hoofdredacteur van RTL Nieuws. Op 12 november is het tweede tv-debat bij RTL.

"De twee debatten zijn verschillend van opzet. Het eerste debat op 5 november is een hoofdrolspelersdebat tussen de lijsttrekkers van de partijen die de grootste kans hebben het voortouw te krijgen bij de komende formatie. Op 12 november hebben we ervoor gekozen een groter gezelschap lijsttrekkers uit te nodigen, 6 of 7, om de zorgen en vragen van leden van ons RTL Nieuwspanel te beantwoorden en zo een gesprek tussen kiezers en lijsttrekkers op gang te brengen", aldus Openneer.