Max Verstappen wint sprintrace Verenigde Staten met gemak

Hij kwam in de race over 100 kilometer op het circuit van Austin met 9 seconden voorsprong op Lewis Hamilton (Mercedes) over de meet. Charles Leclerc (Ferrari) reed naar de derde plaats op bijna 18 seconden achterstand.

Derde wereldtitel

Verstappen stelde twee weken geleden in de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar al zijn derde wereldtitel veilig. Er zijn met de Grote Prijs van de VS meegerekend nog vijf races te gaan dit jaar.

In de sprintrace liet Verstappen zien dat hij niet van plan is in te houden. Hij startte van poleposition en moest alleen in de eerste ronde flink gas geven en slim manoeuvreren om Hamilton en Leclerc van zich af te houden. Toen hij eenmaal een gaatje had geslagen, reed hij ronde na ronde verder weg van de rest van het veld.

Wielen buiten de baan

Zondag in de Grote Prijs start Verstappen vanaf de zesde plaats. Hij was weliswaar de snelste in de kwalificatierace, maar zijn beste rondetijd werd geschrapt omdat hij in een van de bochten met vier wielen buiten de baan was gekomen.